PSDB atropela PT e Bolsonaro nas eleições

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), reeleito no segundo turno, deu um tom nacional ao seu primeiro discurso após o anúncio do resultado da votação. Ao lado do governador João Doria (PSDB) e lideranças do seu partido, fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que as urnas derrotaram o “obscurantismo e o negacionismo” e que São Paulo votou “a favor da ciência”. “Restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo. São Paulo disse sim a ciência e a moderação”, disse Covas, que se declarou um “filho da democracia”. “É possível fazer política sem ódio, falando a verdade”. João Doria, ao lado do ex-vice, comemorou também a vitória do PSDB em grandes prefeituras paulistas e no resto do Brasil, causando derrota que seu inimigo figadal Bolsonaro desta vez não ousou contestar.

1 – Haisem – Eleições 2020 – Covas reeleito – “Restam poucos dias para o negacionismo” – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Você acha que o prefeito reeleito do maior colégio eleitoral municipal do Brasil fez um bom resumo do resultado geral do pleito municipal atípico de 2020 ou apenas manifestou um desejo isolado

2 – Carolina – Boulos perde feio e é festejado – Este é o título de seu comentário feito ontem no balanço eleitoral do domingo aqui na Eldorado. Ou seja, você discorda da opinião geral de que o líder do Movimento dos Trabalhadores sem Teto será, graças à votação que recebeu ontem, o líder de uma nova esquerda no Brasil

3 – Haisem – Desta eleição o PT saiu em situação ainda pior do que em 2016. O que causou o fato de o partido de Lula não ter vencido nenhuma disputa em capitais brasileiras

4 – Carolina – Eduardo Paes volta à prefeitura do Rio – Este é o título de chamada da primeira página na edição impressa do jornal. Por que Marcelo Crivella não foi reeleito em cargos majoritários, caso raro desde que a reeleição foi implantada no Brasil

5 – Haisem – Após disputa acirrada, Recife elege João Campos – O que a eleição na capital pernambucana traz de diferente para o panorama político nacional além do prefeito mais jovem da história naquele importante colégio eleitoral

6 – Carolina – Boris: “ninguém governa sem o Centrão” – Este é o título do post publicado por você ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão com o vídeo Nêumanne Entrevista Boris Casoy em seu canal no YouTube