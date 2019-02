Providência tardia da Vale

Presidente da Vale, Fábio Shvartsmann, dá notícia de que represas de rejeitos minerais serão substituídas por tecnologia mais moderna depois do crime contra humanidade cometido pela empresa em cumplicidade com o Estado de Minas e a União após arrombamento da que em teoria estava desativada no Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. O fato de a providência só ter sido tomada depois da tragédia que enlutou famílias e ameaça a represa de Três Marias e o São Francisco, “rio da unidade nacional”, e de um prejuízo bilionário da mineradora revela descaso, insensibilidade e também incompetência de todos quantos por omissão deixaram a tragédia acontecer à beira de seu refeitório. Vergonha!

