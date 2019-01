Prova contra Lula e Dilma

O perito da PF em Curitiba Ivan Roberto Ferreira Pinto assinou laudo em que confirma informações de Palocci (Italiano) sobre propinas da Odebrecht nas obras de Belo Monte para Delfim (Professor) e Lobão (Esquálido), o que definitivamente inculpa Lula e Dilma. Flávio Bolsonaro diz que vendeu imóvel e recebeu dinheiro em espécie de Fabio Guerra e, por isso, dividiu as notas em pacotes de R$ 2.000,00 por causa da restrição do banco. Juízes do trabalho esperneiam contra extinção de seus empregos. E Renan diz que não é candidato a presidente do Senado. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe no Facebook e no Twitter, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisando quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais.

Para ver o vídeo no Youtube clique aqui