Propinas de Lula pai para Lula filho

A investigação da Operação Mapa da Mina é a 69.ª fase da Lava Jato de Curitiba, porque o Ministério Público de São Paulo nada apurou e pediu arquivamento. Essa é a explicação para os advogados de Lula pai e Lula filho repetirem que ambos tiveram suas vidas devassadas e nada foi descoberto. Que vergonha para os procuradores paulistas! Um mandado de busca e apreensão na sede da Telemar/Oi no Rio bastou para que a Polícia Federal descobrisse 1 terabyte de e-mails do presidente da Oi, Eurico Teles, entregando as maracutaias da família Lula da Silva com a supertele verde-amarela. Chamou atenção da Pepita Ortega e do Fausto Macedo, do Estadão, um contrato assinado em 24 de abril de 2008, no montante mensal de 450.000,00 reais. A autorização para as fusões das teles por Lula foi anunciada em 25 de abril de 2008.

Assuntos para comentário na quinta-feira 6 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Por que, na sua opinião, a Lava Jato de São Paulo não conseguiu descobrir nada de ilícito nas relações entre a Telemar/Oi e as empresas fantasmas de Lulinha e de seus sócios e agora a de Curitiba alcançou o sucesso é total

2 – Carolina – Câmara ignora STF e reintegra deputado acusado de corrupção – diz título na primeira página do Estadão hoje. Que motivos você acha que os nada nobres deputados tiveram para absolver o coleguinha deles Wilson Santiago, do PTB de seu Estado, a Paraíba?

3 – Haisem – Taxa de juros cai a 4,25% ao ano, a menor da história – revela título de chamada publicada no alto da primeira página do Estadão. Qual é, na sua opinião, a importância deste feito

4 – Carolina –Bolsonaro diz que demitirá quem usar cargo para eleição – é a manchete da mesma primeira página do Estadão registrando entrevista exclusiva do presidente ao jornal. Não haverá nenhuma exceção, hein?

5 – Haisem – Ministros criticam lista tríplice e mandato fixo no Supremo – registra notícia dada na página A 8 da edição Política do Estadão hoje. Você esperava essa reação corporativista contra o corporativismo no STF ou ela o surpreendeu

6 – Carolina – ‘Arrependido’, Rocha Matos vai para o semiaberto – é a principal reportagem da página A 10 da política hoje no Estadão. Francamente, Nêumanne, você esperava por essa

7 – Haisem – Você acha que a pressão que deputados estão fazendo para afastar o ministro da Educação, Abram Weintraub, do comando da pasta poderá ter algum êxito

8 – Carolina – Senado absolve Trump e ação de impeachment – também é notícia de primeira página no Estadão hoje. Essa você já dava como favas contadas, não dava