Propina em caixa de uísque para Lula

Palocci contou que levou caixas de uísque com dinheiro vivo de propinas da Odebrecht para Lula no avião presidencial. Dou meu braço a torcer ao Nando Moura: Joaquim Levy divulgou falsa caixa preta do BNDES e a Nação não foi informada de roubalheira pior do que a da Petrobrás. O juiz Maierovitch conta histórias de arrepiar da brutalidade do amiguinho do PT Cesare Battisti. E quanto mais Flávio Bolsonaro se explica menos explica.