Propaganda ilegal por Bolsonaro 22

Outodoors camuflados em 2.400 quilômetros de rodovias percorridas pelo fotógrafo Dida Sampaio e pelo repórter Felipe Frazão, do Estadão, fazem campanha antecipada pela reeleição de Jair Bolsonaro, um deles apontando como vice o atual, Hamilton Mourão, em cuja permanência na chapa muito pouca gente bem informada em Brasília aposta. A propaganda ilegal é paga por associações rurais de ao menos sete estados Campanha antes do prazo é proibida e deveria sofrer represálias da Justiça Eleitoral, se houvesse uma justiça eleitoral digna desse nome no Brasil. No espaço em branco não preenchido com o slogan da campanha de 2018 – O Brasil antes de tudo, Deus antes de tudo – figura a reprodução ampliada de um rabisco informando Bolsonaro 22 na Belém-Brasília em território paraense. O presidente só pensa naquilo?

