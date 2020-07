Promissoras vacinas contra covid

Principal autor do projeto da vacina da AstraZeneca em parceria com a universidade britânica de Oxford, Andrew Pollard, deu excelente notícia, publicada na conceituadíssima revista médica The Lancet, sobre testes bem-sucedidos que foram realizados em duas fases em cerca de 500 pessoas. A terceira fase, da qual o laboratório brasileiro Fiocruz, do Rio, participará, será para 500 mil, incluindo 5 mil brasileiros. Enquanto isso, chegou ao Brasil uma partida de doses para serem testadas em parceria com o Instituto Butantan.em 12 centros de referência. O início da aplicação está marcado para terça-feira 21 no Hospital das Clínicas de São Paulo. Enfim uma notícia alvissareira em plena tragédia. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui