Projeto para permitir mentira impune

O PL anunciado pelo governo domingo com texto da MP devolvida para dificultar punição de mentiras pelas redes sociais, é um truque para driblar a Constituição que impede a reedição de medida provisória rejeitada no mesmo exercício. Ao devolver tal texto ao autor, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ele configura um “abalo” no desempenho das funções do Congresso, gerando insegurança jurídica. Pois tramita um projeto de lei sobre o mesmo tema, aprovado no Senado e aguardando votação na Câmara. A dependência de Bolsonaro da mentira, agora com sua insistência em dificultar a proibição de divulgação de fake news em redes sociais, ficou evidenciada na manobra infame. Desinformação nada tem nada que ver com liberdade de expressão. Ao contrário, é a negação mais explícita dela. Cinismo atroz!

Para ouvir comentário clique e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 20 de setembro de 2021

1 – Haisem – Bolsonaro manda projeto que facilita desinformação – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 20 de setembro de 2021. Isso pode, Arnaldo

2 – Carolina – Governo pode ser responsabilizado pelo caso Prevent Senior, diz jurista – Este é o título de uma chamada na capa do portal do jornal nesta segunda-feira. Que razões o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Salo de Carvalho aponta para se processar a gestão federal pelo escândalo do plano de saúde privado acusado de usar cobaias humanas em estudo falsificado sobre a covid

3 – Haisem – Reale: 590 mil mortes para eleger Bolsonaro – Este é o título de seu vídeo da série Nêumanne entrevista publicado no blog do Nêumane no portal do Estadão. O que levou o ex-ministro da Justiça a fazer uma informação tão pesada a respeito do presidente da República

4 – Carolina – Orçamento secreto banca obra que favorece ministro – Esta é a manchete de primeira página do jornal de hoje. Qual a novidade do dia, comprometendo o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, encarregado de distribuir as verbas do escândalo chamado de tratoraço

5 – Haisem – Que novidades foram publicadas no fim de semana a respeito do badalado jantar na mansão do especulador Naji Nahas em torno do ex-presidente Michel Temer numa mansão em São Paulo, com direito a imitação do presidente Jair Bolsonaro

6 – Carolina – Peripécias de Falcão, o herói brega do sertão – Este é o título da edição desta semana do programa Dois Dedos de Prosa, reproduzido no blog do Nêumanne no portal do Estadão. Qual é o personagem perfilado desta vez e o que ele traz de interessante para nossos ouvintes