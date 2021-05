Proibido investigar ministro do STF

1 – Em #delacaopremiada de #sergiocabral, #exgovernadordorio, autorizada pelo #plenariodostf, a #policiafederal foi informada que o #ministrodiastoffoli recebeu #r$4milhoes de propina para favorecer dois prefeitos fluminenses em decisão do #tse e agora o mesmo colegiado cancelou-a alegando que o delator “agia de #mafe“. 2 – Na #inauguracao de uma #pinguela no #amazonas, #jairbolsonaro pressionou o #ministrodadefesa, #generalwalterbraganetto, e o #comandantedoexercito, #generalpaulosergionogueiradeoliveira para não punir o #generaleduardopazuello, que feriu o #estatutomilitar, criando uma crise em preparação para o #augogolpe, caso perca a #eleicaode2022. 3 – O #diretordoinstitutobutantan desmascarou as mentiras dos #exministros da #saude e das #relacoesexteriores, além do ex-secretariodecomunicacao, #fabiofaria. na #cpidacovid no #senado. #joseneumannepinto. Inté. #diretoaoassunto. E só a verdade salvará as nossas vidas.

