Privatizar SUS é ideia de jerico!

1 – Na terça-feira, 27 de outubro, o Diário Oficial da União publicou decreto autorizando privatização de estudos para financiamento de obras em UBS do SUS. A iniciativa é tão infeliz que no dia seguinte, Bolsonaro o suspendeu, mesmo defendendo-o e ironizando os críticos.o criticou. Quem já viu populismo sem povo? 2 – Arapongas tiveram chance de guardar relatório levado ao diretor, Alexandre Ramagen, pedindo que Abin espione fiscais da Receita, apontados como fontes das informações obtidas pelo MP-RJ para abrir inquérito sobre extorsão de servidores de Flávio Bolsonaro na Alerj. 3 – Ministro Nefi Cordeiro, do STJ, deu a entender ao repórter da Crusoé que que imprensa poderá ser censurada pela lei para modificar uso de dados pessoais em inquéritos criminais. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui