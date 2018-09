Presunção, burrice e preconceito

A elite dirigente presunçosa, burra e preconceituosa do Brasil, responsável pela destruição de um respeitável cabedal de conhecimentos científicos e uma coleção artística de valor inestimável por um incêndio trágico como o da noite de domingo, tem entre seus representantes o presidente Michel Temer, o ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Este chegou ao cúmulo de noticiar em redes sociais a reconstrução virtual de tudo o que foi perdido nas chamas no prédio a reconstruir, a partir de tecnologia de ponta e de imagens existentes da coleção egípcia, do esqueleto da mulher mais antiga do continente, Luzia, e de outros 20 milhões de itens da coleção. Este é um comentário meu no Estadão às 5, transmitido pela TV Estadão do estúdio na redação do jornal, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na segunda-feira 3 de setembro de 2018, às 19 horas.

