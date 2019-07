Preste atenção no serviço, seu juiz

“Delação da Odebrechet “ignora” favorecidos por R$ 14 milhões” é a manchete do Estadão desta segunda-feira 8 de julho de 2019. Reportagem de Fábio Leite revela a coleta de dinheiro vivo no comércio popular de São Paulo e sua distribuição pelo Departamento de Operações Estruturadas da empreiteira, cujos delatores omitiram seus beneficiários. Esta é mais uma evidência do erro capital do juiz João Rodrigues Filho, da 1.ª Vara de Falências de São Paulo, ao aceitar no prazo recorde de um dia favorecer a corrupteira com uma recuperação judicial atendendo ao pedido feito por seus advogados e a necessária urgente de ser adicionado à legislação penal a responsabilização de pessoas jurídicas.

Assuntos para comentário de segunda-feira 8 de abril de 2019

1 – Haisem – “Delação da Odebrecht ‘omite’ favorecidos por 13 milhões de reais” é a manchete do Estadão de hoje. O que esse furo de Fáio Leite traz de novo a suas críticas sobre a recuperação judicial da empreiteira

2 – Carolina – O que você teria a destacar na entrevista que Sergio Moro deu ao Correio Braziliense e foi publicada ontem

3 – Haisem – Qual o balanço que você faz do efeito Verdevaldo no futuro do ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois das supostas mensagens de Telegram, divulgadas pelos parceiros Folha, Veja e BandNews e também com grande no Jornal Nacional da Glob

3 – Haisem – Por que a vitória do relatório de Samuel Moreira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida por Marcelo Ramos, levou muitos deputados a aderirem à reforma da Previdência no placar do Estadão

4 – Carolina – Quem você acha que saiu derrotado na votação da CCJ e também o será no plenário, caso se confirmem as previsões otimistas de Lorenzoni e Maia

5 – Haisem – O que você tem a dizer sobre a notícia de um ultimato do PSDB a seu ex-presidente Aécio Neves para sair do partido nas próximas semanas, senão será expulso

6 – Carolina – Afinal, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu usar sua ida à final da Copa América no Maracanã como prova do apoio popular a ele próprio e a seu governo?

7 – Haisem – Você acha que o autista Messi, que sempre foi um cara quieto e na dele, faz bem em baixar o nível e dizer que a Copa América foi “arranjada” para o Brasil

8 – Carolina – Qual será o grande legado deixado por Salomão Schwartzman e João Gilberto, que morreram sábado e pelo poeta Pualo Bonfim, que morreu domingo