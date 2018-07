Presidente sem voto

A elite política civil dirigente do Brasil não se cansa de criar e manter aberrações jurídicas como esta necessidade de substituir o presidente da República sempre que ele deixa o território nacional. Na terça 17 e quarta-feiras 18 de julho Michel Temer viajou para Cabo Verde para uma reunião sem importância alguma e, para isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o do Senado, Eunício de Oliveira, também tiveram de viajar a alto custo público num momento de grave crise para não se tornarem inelegíveis. Os políticos deste país sem jeito andam de tílburi em plena era da corrida espacial. Assumiu a Presidência da República, a presidente do STF, Cármen Lúcia, nunca votada. Este é meu comentário no Estadão Notícias que está no Portal do Estadão desde as 6 horas da quarta-feira 18 de julho de 2018.

