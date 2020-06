Presidente não fica acima da lei

A PM do Distrito Federal desmanchou acampamento de milicianos armados no sábado pela manhã e, à noite, expulsos do 300 (de fato, 30) pelo Brasil simularam bombardeio com fogos de artifício contra sede do STF, óbvia referência ao código de sinallzação de bandidos do tráfico de drogas e das milícias que ocupam bairros da periferia miserável do Rio de Janeiro, por culpa da incompetente ausência do Estado brasileiro. Toffoli, Gilmar e Moraes criticaram duramente o ataque. Mas o ministro da Justiça, André Mendonça, expert em esperteza para se dar bem na vida sob o PT e sob a direita chula de Bolsonaro, divulgou nota exigindo respeito ao voto popular e dando a entender que, eleito, presidente paira sobre a lei, podendo cometer quaisquer crimes, que é exatamente o caso do capitão enxofrel, do qual esse ministrinho sabujo espera (des)merecer indicação para o próprio STF, em novembro. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui