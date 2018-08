Presença de Herzog

No dia em que o presidenciável Jair Bolsonaro negou no Roda Viva a tortura e execução deVladimir Herzog no DOI-Codi e da ditadura militar, responsável pelo atentado, o Ministério Público reabriu o processo fo caso. A declaração do candidato, que figura nas pesquisas como favorito da extrema direita, não resiste à consulta de arquivos de jornais e emissoras de rádio e TV e a registros de historiadores sobre os anos das trevas do regime autoritário tecnocrático-militar. E, apesar de se basear numa condenação recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o processo instaurado pelo MP foi arquivado por confrontar a Lei da Anistia. São variações sobre tema já extinto. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar no Portal do Estadão desde às 6 horas da quarta-feira 1.º de agosto de 2018.

