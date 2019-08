Prender Moro para soltar Lula

Ricardo Saadi afastado da superintendência PF do Rio quatro meses antes do planejado por “pressão” do presidente Jair Bolsonaro, é sobrinho de Jaber Saadi, policial federal que chefiou o DPF por cinco anos no Paraná, onde funciona a Lava Jato, e, apóis após aposentado, foi sócio do ministro da Justiça no primeiro governo Lula, Márcio Thomaz Bastos. Ele faz parte da galera do PT na PF e a tentativa de fazer tempestade no copo d’água com seu afastamento se insere no esforço que fazem militantes do “Lula livre” na mídia, no PT e entre ministros do STF fiéis ao padrinho que os indicou para desmoralizar o ex-juiz Sérgio Moro e o coordenador da força-tarefa em Curitiba, Delton Dallagnol, com piruetas retóricas e mágicas judiciais, achando ilícitos inexistentes em mensagens obtidas de forma criminosa em quebras de sigilo telefônico. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.