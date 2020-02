Prendam Cid e amotinados

O senador licenciado Cid Gomes, que tentou numa retroescavadeira atropelar PMs amotinados num quartel em sua cidade, Sobral, e estes, dos quais um atirou no frustrado invasor, já deviam estar presos, pois neste caso de truculência de ´parte a parte ninguém tem razão e ninguém pode alegar direito de legítima defesa. Mas neste país surrealista, que nem Franz Kafka nem Gabriel García Márquez seriam capazes de imaginar, o político se mantém livre porque tem foro privilegiado e os policiais fora da lei serão em breve anistiados. Afinal, depois de episódios similares ao de quarta-feira, nenhum agente da lei que a viola foi punido como deveria. Assim como não será feita a perícia exigida pela Justiça do cadáver do miliciano Adriano, porque, para perplexidade geral, o IML do Rio não dispõe de uma câmara frigorifica. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

