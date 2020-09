Prefeitura paulistana será ápice para Matarazzo

O candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo, recorre a seu currículo de serviços prestados ao município de maiores orçamento e população no Brasil como subprefeito da Sé, secretário de subprefeituras e vereador, tendo sido ainda secretário da Cultura do Estado, orgulhando-se, por isso, de conhecer minuciosamente seus problemas e de apresentar um elenco de propostas para eles com o trabalho que realizou na Câmara e nas gestões de José Serra e Gilberto Kassab. Na quarta entrevista da série Nêumanne entrevista neste canal garantiu que cumprirá o mandato de quatro anos integralmente, pois não pretende fazer da gestão municipal trampolim para outras disputas eleitorais em qualquer nível. Para ele, uma vitória eventual de sua chapa puro sangue, com a deputada Marta Costa de vice.será o ápice de sua carreira, pois, aos 63 anos, pretende retirar-se da vida pública e “gozar merecido descanso” após o cumprimento integral da missão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.