Prefeitos não investem em educação

Por não aplicarem neste ano ao menos 25% da receita em educação, como obriga a Constituição, oito de cada dez prefeitos do País correm o risco de serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal e até se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa. A cerca de 20 dias do fim do ano, eles apelam agora aos deputados por uma isenção de responsabilidade, já aprovada pelo Senado. O argumento usado pelos municípios é o de que não havia no que investir, já que as escolas ficaram fechadas quase o ano todo, reduzindo os gastos, por exemplo, com limpeza, transporte e material escolar. Para educadores, no entanto, o recurso deveria ter sido usado em tecnologia, infraestrutura para a volta presencial e na recuperação da aprendizagem. É mais uma dívida social relevante dos responsáveis pela política e pelos governos no País.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 6 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Prefeitos deixam de usar 15 bilhões de reais em verbas para educação – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de 6 de dezembro de 2021. O que justifica essa atitude, na sua opinião, num mundo em cada vez mais instrução pública importa

2 – Carolina – Entrevista João Doria “Em 2022, eu e Moro estaremos no mesmo campo” – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão desta segunda-feira. O que significa essa frase do governador de São Paulo, que esclareceu ainda que isso não “não necessariamente uma mesma candidatura”

3 – Haisem – “Corrupção causa atraso”, diz Moro – Este é o título do vídeo da série Nêumanne Entrevista no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão, que está circulando. O que você tem a apresentar que justifique o enorme interesse despertado no público pelas declarações exclusivas do ex-ministro da Justiça

4 – Carolina – Inflação de serviços ressurge após alívio no isolamento social – Este é o título de uma chamada na primeira página no jornal de hoje. O que explica esse movimento, que, segundo a reportagem, ainda não repõe as perdas do mercado com a pandemia do Covid 19

5 – Haisem – Detecção de superbactérias triplica no Brasil durante a pandemia – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão do dia. Que explicações os cientistas estão dando para mais essa prova de má gestão federal na saúde pública no momento

6 – Carolina – Direto da Fonte – “Governo é tenebroso com o meio ambiente” – Este é o título de mais uma chamada de primeira página da entrevista à colunista Sônia Racy no Caderno 2 com a atriz de televisão Leandra Leal, que volta a viver uma ativista na série Aruanas na TV. Em que a estrela se baseia para definir de forma tão dura a política federal sobre preservação ambiental