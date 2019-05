Prefeito de NY ofendeu o Brasil

O prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, resolveu transformar a batalha para evitar que Jair Bolsonaro recebesse o prêmio de Personalidade do Ano em sua cidade numa guerra pessoal. Esquerdista, ligado ao bestalhão Bernie Sanders, que perdeu feio as primárias do partido para Hillary Clinton, por sua vez vencida pelo republicano Trump, escreveu: “Seu ódio não é bem-vindo aqui”. No afã de agradar os bobocas da esquerda lá e cá, ele ofendeu o Brasil inteiro, representado pelo presidente legítimo de todos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar desde 6 horas da segunda-feira 6 de maio de 2019.

