Prédio desaba em terra de milícia

1 – Prédio de quatro andares desabou em #riodaspedras, comunidade da #zonaoeste do #rio onde a #milicia, cujo chefão era o #adrianodanobrega, que #jairbolsonaro e seu primogênito, #flavio, tatavam como herói, com pelo menos uma criança morta nos escombros. 2 – Em #pronunciamento transmitido em #cadeiaderadioetv, o #presidentedarepublica comemorou a entrega de #100milhoes de doses de #vacina pelo #ministeriodasaude a #estados e #municípios, mas #28,6milhoes, conforme o #estadaoverifica, e criticou o #isolamentosocial. 3 – Perdeu a oportunidade de pedir desculpas pelas cenas deploráveis exbiidas por #randolferodrigues durante depoimento na #cpidacovid da médica #luanaaraujo nas quais desprezou e ironizou a #imunizacao. Ao autorizar o #mpf a investigar o #ministrodomeioambiente #ricardosalles por corrupção, a ministra do #stf #carmenlucia transferiu o desgaste do suspeito para seu superior hierárquico. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

