Pra soltar Lula

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da manhã da quarta-feira 21 de março de 2018 com os seguintes temas: a manchete do Estadão registrou hoje que “impasse sobre 2.ª instância agrava crise no Supremo”; o papel de Celso de Mello no vexame da reunião que não houve na sala da presidente do STF na terça-feira; o relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, negou recurso do IDP contra prisão após segunda instância ao recusar embargos de declaração; a primeira página do Washington Post de terça-feira 20 de março pode ser o sinal que faltava que o golpe de mestre e a capitalização eleitoral pretendidos por Temer parece ter dado com os burros n’água na intervenção militar na segurança do Rio; o CNJ abriu investigação sobre atitude desrespeitosa da desembargadora Marília de Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, que ofendeu Marielle Franco nas redes sociais; o interventor militar abandonou a experiência modelo que estava implantando na Vila Kennedy na zona oeste do Rio; a Procuradoria-Geral da República incluiu a delação de Funaro na investigação de Temer e tem batata assando no Jaburu; e o que poderá acontecer com Zuckerberger, além de perder 50 bilhões de dólares nos primeiros dois dias, depois que foi convocado a se explicar sobre quebra de sigilo de dados no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Alexandre Garcia comentou o dia cheio no Supremo; mais um político assassinado em Magé; a matança também continua no trânsito. Eliane Cantanhêde abordou os seguintes assuntos: o dia D do imbróglio da prisão em segunda instância, durante a sessão do Supremo, com a TV Justiça transmitindo ao vivo; o relator da Lava Jato, Edson Fachin, abriu caminho para a rediscussão do mérito da decisão de 2016 que autorizou prisão após segunda instância; o CNJ investiga a desembargadora do Rio Marilia Iara Neves, que espalhou nas redes mentiras e injúrias contra Marielle Franco; e o governo anuncia 1 bilhão de reais para a intervenção no Rio, mas não sabe de onde tirar. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy informou que Rodrigo Pacheco vai disputar governo mineiro pelo DEM.

