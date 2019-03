Pra que nova lei contra abuso?

Quando procuradores da Operação Lava Jato foram ao Congresso lutar pelo enrijecimento da legislação penal, parlamentares lhe deram passa-moleque em sessão na calada da noite para ludibriar a óbvia mobilização popular e modificaram da água para o vinho as “dez propostas”. Agora, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, mandou para o plenário modificado da instituição um pacote dito anticrime, já depenado de uma norma penal da maior importância, qual seja a criminalização do caixa 2, o movimento de enfrentamento do projeto volta a agir disfarçando a chantagem e assumindo o endurecimento da lei, que já existe para punir abusos de agentes do Estado na busca e caça de criminosos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do jornal desde 6 horas da sexta-feira 1 de março de 2019.

