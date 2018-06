Pra que ministério?

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de segunda-feira 19 de fevereiro de 2013 analisando as razões da criação do Ministério da Segurança Pública por Temer; a intervenção federal no aparelho policial fluminense; o motim no presídio de Japeri, na Grande Rio; a execução de Gegê do Mangue, do PCC, em Fortaleza; os prejuízos da violência urbana na entrega de correspondência pelo correio; e a retirada da faixa presidencial e do Fora Temer do desfile do Paraíso da Tuiuti. Alexandre Garcia comentou o imposto sindical cobrado à revelia; o escoamento da safra tão urgente quanto a segurança pública; e por que chegamos a tanta insegurança. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou o inventário de Maria Maluf, que se arrasta há 29 anos, e pode ser concluído agora.

