Povo pede passagem

Insultada de neofascista ou de imbecil pelos políticos que derrotou no primeiro turno e tratado da mesma forma por Fernando Haddad, fantoche de Lula, no segundo, a maioria do eleitorado brasileiro, que optou por seu adversário, Jair Bolsonaro, do PSL, foi às ruas manifestar-se pelo direito a decidir no voto quem governará o destino da Nação domingo que vem. Ao reviverem protestos contra PT e a velha política em 2013, os manifestantes de domingo 21 de outubro de 2018 responderam ao infame slogan excludente do #Elenão, que mobilizou muito menos gente na véspera, desarmaram o aviso de mau agouro do ministro do STF Marco Aurélio Mello, que profetizou o posto, e puseram seu bloco nas ruas.

Assuntos para o comentário da segunda-feira 22 de outubro de 2018:

1 – Haisem – Qual o balanço que você faz das manifestações de rua no fim de semana tendo como motivo a realização no domingo que vem do segundo turno da eleição presidencial – no sábado puxadas pelo slogan #Elenão e no domingo pelo #ForaPT”?

2 – Carolina – Você acha que a onda de denúncias de desinformações e mentiras na campanha eleitoral merece esse destaque todo, a ponto de exigir da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, explicações constantes?

3 – Haisem – Você acha que foi boa a ideia do candidato que aparece em primeiro lugar no segundo turno da eleição para presidente da República nas últimas pesquisas Ibope e Datafolha, Jair Bolsonaro, do PSL, declarar que pretende acabar com a reeleição e diminuir o número de vagas no Congresso Nacional?

4 – A declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável do PSL Jair Bolsonaro, de que bastariam um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal provocarão efeito negativo a ponto de reduzir a distância existente entre o pai dele e o candidato do PT, Lula/Haddad?

5 – Haisem – Por que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu as referências à tortura na ditadura militar e a homenagem feita pelo deputado Jair Bolsonaro ao torturador Brilhante Ustra ao votar no processo do impeachmento de Dilma Rousseff e por que o PT desconheceu a proibição?

6 – Carolina – Que motivo você acha que teve Gustavo Bebbiano, presidente do PSL, partido pelo qual se lançou candidato a presidente Jair Bolsonaro, ao anunciar a provável escolha, caso ele vença, do juiz federal Sérgio Moro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal?

7 – Haisem – Você acha que acusações feitas em comício contra o adversário Jair Bolsonaro de ser “chefe de milícia” e “soldadinho de araque” condiz com as queixas do candidato do PT à Presidência Lula/Haddad de atribuir os altos índices de preferência de voto do outro a um “disparo” de Whatsapp pago com caixa 2 de empresas?

8 – Carolina – Quais são as boas novidades que esta campanha para presidente trouxe para aperfeiçoar a escolha de ocupantes de cargos públicos no Brasil?