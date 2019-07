Povo na rua por Moro

É claro que os inimigos da Lava Jato – parlamentares suspeitos, acusados, processados e condenados pela operação – desdenharam as manifestações populares de rua em favor de Sergio Moro e seus projetos anticrime e contra corrupção, dando-as por inferiores às de 26 de maio, mas isso não quer dizer muita coisa, de vez que também aquelas eram a favor dos mesmos temas e contra Congresso e STF. O certo é que os atos de domingo mostraram que as tentativas da esquerda, em geral, e do PT, em particular, de desestabilizar o ministro da Justiça produzem o efeito inverso, pois deixam aberta ao ex-juiz justamente a porta da política, através da qual ele poderá vir a tornar-se um competidor de respeito, capaz de vencê-los em eleições majoritárias, pois seu prestígio aumenta com o desespero evidente dos corruptos.

Assuntos para comentário da segunda-feira 1 de julho de 2019

1 – Haisem – Manchete do Estado de hoje é “Atos em favor de Moro fazem críticas ao STF e ao Congresso” Quais são suas impressões sobre essas manifestações de rua de ontem

2 – Carolina – O presidente Jair Bolsonaro elogiou o povo brasileiro pela civilidade com que se manifestou nas ruas. Que conseqüências o movimento poderá trazer para melhorar ou pressionar seu governo

3 – Haisem – Que efeitos as manifestações de ontem poderão ter nas votações do projeto anticrime e de combate à corrupção, na reforma da Previdência e na recuperação da imagem do governo Bolsonaro, em viés de queda

4 – Carolina – Você acha que as manifestações, em sequência às de 26 de maio, reduzirão a agressividade esperada dos deputados da oposição na sessão a que Moro comparecerá amanhã, 2 de julho, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados

5 – Haisem – Nas manifestações de ontem um dos pontos a destacar foi o discurso do professor de Direito da USP Modesto Carvalhosa sugerindo um plebiscito sobre os projetos acalentados por Moro no Congresso Nacional. Há alguma viabilidade de isso acontecer

6 – Carolina – Que contribuição traz o artigo do ex-ministro da Justiça no governo José Sarney e ex-membro da Comissão da Verdade na gestão de Dilma Rousseff no jornal O Globo para o debate político sobre a condenação de Lula à luz da revelação de eventuais mensagens entre Moro e procuradores da Lava Jato pelo Intercept Brasil

7 – Haisem – A defesa de Lula terá alguma chance nova na tentativa de anular a primeira condenação de Lula na Justiça argumentando com as revelações feitas pelo Intercept Brasil, obtidas em transcrições suspeitas de conversas entre autoridades de combate à corrupção pelo aplicativo telefônico russo Telegram

8 – Carolina – Que novidades a entrevista que você publicou esta semana em seu blog da juíza carioca Denise Frossard aporta à discussão sobre a parcialidade de Moro no processo do tríplex do Guarujá, cuja propriedade é atribuída pelo Ministério Público a Lula