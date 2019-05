Povo na rua não fecha Congresso

O alerta que a deputada estadual paulista Janaína Paschoal está dando a seu partido sobre a manifestação marcada para o próximo domingo (26 de maio) é, ao mesmo tempo, corajosa e sensata. A preocupação que ela tem é baseada no conhecimento da História. Não há no Brasil registro da ruptura de instituições do Estado de Direito provocada pelas ruas, mas apenas por conspiração das cúpulas políticas e das armas. Bolsonaro conseguiu a chefia do Executivo pela força do voto e protestos contra Congresso e STF não mudarão em nada a autonomia dos três Poderes, garantida na Constituição. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas na segunda-feira 20 de maio de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player