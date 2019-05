Povo na rua é uma boa

Na Zona Sul do Rio, manifestantes desfraldaram faixas e bandeiras defendendo causas coletivas como combate à violência e à corrupção e reforma da Previdência. Foto: Fábio Grellet/Estadão

Um lugar comum nas análises feitas por políticos e especialistas antes e depois das manifestações nas ruas de 156 cidades de 26 Estados e no Distrito Federal a favor do governo Bolsonaro foi o de que elas fariam mal, fossem volumosas, fossem pífias. A primeira impressão que elas deixaram, não tendo sido espetaculares como os bolsonaristas esperavam nem mínimas como previam seus adversários, é que a cidadania em marcha traz sempre bons resultados para a democracia e produzem um equilíbrio maior entre os Poderes da República. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 27 de maio de 2019.

