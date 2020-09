Após ver meu vídeo “Bolsonaro e Crivella, a vanguarda do atraso”, em que critico o governo federal, que, sob falso pretexto de garantir liberdades individuais, usou dinheiro público para contrariar preceitos de uma lei, que o próprio presidente Jair Bolsonaro assinou, o Código Penal e a Constituição, terem autorizado cidadãos a violarem tais preceitos e não tomarem vacina contra Covid-19, meu sogro, Alexandre Tabajara de Castro, me disse que a autoridade não permite o transporte de uma rês sem a apresentação em postos fiscais do Guia de Trânsito Animal (GTA), atestando que ela tenha sido vacinada contra febre aftosa. Lembrei-me do maravilhoso verso de Admirável Gado Novo, de meu parceiro Zé Ramalho: “vida de gado, povo marcado, povo feliz”, ao constatar que, para o chefe do Executivo, a vida de um animal de corte e abate vale mais do que a humana. E encerro com o link da Editora Almedina para quem queira comprar Nêumanne entrevista: https://www.almedina.com.br/produto/n… . Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

