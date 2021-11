Povo é pretexto no calote de Bolsonaro

Bolsonaro informou na terça 16 que reajustará mp ano eleitoral todos os servidores públicos federais, se o Senado aprovar a PEC do calote no cidadão credor. Ele não explicou de quanto será o aumento nem que fatia exata dos recursos será destinada aos funcionalismo. A proposta de emenda à Constituição (PEC) contorna o teto de gastos e abre espaço de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 ao adiar o pagamento de dívidas judiciais e mudar a correção da regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Bolsonaro disse que a inflação acima de dois dígitos – o IPCA acumulou 10,6% de aumento em 12 meses – justifica o aumento. Ou seja, o desgoverno Bolsonaro compra votos para marcha à ré na eleição de 2022 a pretexto do povo e por causa da falta de uma política econômica de verdade.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quarta-feira 17 de novembro de 202

1 – Haisem – Bolsonaro fala em reajuste para servidor caso PEC seja aprovada – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão em 17 de novembro de 2021 – O que você teria a comentar sobre essa notícia

2 – Carolina – O presidente da República gravou vídeo em suíte de 47 mil reais de diária em sua visita ao Bahrein, mas diz que a hospedagem foi paga pelo rei Al Khalifa do país visitado. O que esse vídeo revela de mais importante nas atitudes do chefe do Executivo do Brasil

3 – Haisem – Em interferência inédita, Planalto faz seleção de questões no Enem – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página no jornal desta quarta-feira. Qual é a sua opinião sobre essa notícia às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio

4 – Carolina – Moro assume pré-candidatura à Presidência em 2022; “Pronto para liderar esse projeto” – Este é o título de uma chamada na primeira página do portal do Estadão que está circulando. O que você teria a dizer sobre essa declaração do ex-ministro da Justiça no programa Conversa com Bial na Globo

5 – Haisem – Biografia detalha as prisões de Lula, mas omite processos de corrupção na Lava Jato – Esta é a manchete da página A10, da Editoria de Política do Estadão de hoje. O que há a dizer sobre a revelação feita no primeiro volume desse lançamento do biógrafo Fernando Morais

6 – Carolina – Plano do governo prevê dose do reforço a maiores de 18 anos – Esta é a manchete de primeira página do jornal do dia. Como os especialistas receberam essa notícia e o que você tem a dizer sobre ela