Povo apoia Moro

Segundo a pesquisa CNT/MDA, 51 % dos brasileiros apoiam a Lava Jato, enquanto 20,3% acham que a operação nem fede nem cheira e só 16,8% acreditam que a punição para corruptos prejudica o País. E 52% querem Moro no governo, enquanto 35% preferem que ele saia, mas não por não gostarem dele, mas, sim, por terem percebido que Bolsonaro virou a casaca e agora já não está mais tão empenhado, como dizia no fim do ano passado, depois de convidá-lo e antes de assumirem, no combate à corrupção e ao crime organizado como o ministro da Justiça e da Segurança Publilca está. Se o presidente tende a acreditar que as lorotas do IntercePT Brasil desgastam o ex-juiz, está enganado. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

