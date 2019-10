Povão apoia Lava Jato

Mais de sete em dez brasileiros (74%) da classe C (de R$ 2 mil a R$ 4 mil mensais de renda) apoiam a Lava Jato, de acordo com a pesquisa, que considero muito confiável, Data Check Up Brasil do instituto Data Popular. E, se 51% dos entrevistados acham que a operação prejudicou a economia, para mais que a maioria (57%), políticos e empresários roubarão menos com medo de serem atingidos pelos agentes, procuradores e juízes federais. No entanto, regidos pelo petista e filho de petista Augusto Aras, que Bolsonaro nomeou para chefiar a Procuradoria-Geral da República, assustados, suspeitos, indiciados, processados e condenados conspiram em Brasília para retirar Deltan Dallagnol da chefia da força-tarefa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.