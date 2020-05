Depois de ter sido impedido por decisão monocrática de dar posse a seu preferido na direção-geral da PF, Alexandre Ramagem, o presidente Jair Bolsonaro protagonizou fato inédito na gestão pública no Brasil. Nomeou Rolando Alexandre de Souza, homem de confiança do presidente da Abin, e, uma hora depois da publicação no Diário Oficial, o empossou em solenidade clandestina. Que vexame!