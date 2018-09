Por que Palocci?

Como milhões de brasileiros, vi na televisão vídeos da delação premiada de Antônio Palocci, nos quais ele confessou com reconhecida com facilidade sua participação em negociações de propinas, chefiadas à época, como ele garantiu e reiterou, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É chocante! No entanto, qualquer um poderá dizer que as declarações não estão acompanhadas de provas e isso desarma quaisquer possibilidades de usá-las em processos criminais contra Lula e Dilma Rousseff, também denunciada. Mais chocante ainda é que os advogados de defesa de ambos, em vez de desmentirem o depoente, chamam-no de mentiroso. O problema é que foram ambos que o nomearam para os cargos nos quais delinquiu. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 12 de setembro de 2018.

Para ouvir clique aqui