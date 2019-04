Por que não se privatiza

O vaivém das decisões que estão para ser tomadas pelo governo Jair Bolsonaro para privatizar grandes estatais – como Petrobrás, Banco do Brasil e Correios – tem razões que fogem às corporações que vivem dependuradas em seus cabides. Muitas vezes tais razões estão diretamente ligadas aos que fingem que querem privatizar, mas preferem ficar nos estudos para tal. O ministro da Inovação, Marcos Pontes, quer manter o poder de empregar nos Correios e Bolsonaro não abre mão de intervir no marketing do BB e nos preços da Petrobrás. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 29 de abril de 2019.

