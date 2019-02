É verdade que a tarefa mais urgente do governo Bolsonaro é salvar as contas públicas do desastre dos desgovernos petistas e o primeiro passo, inevitavelmente, será evitar o rombo da Previdência, reformando-a. Também é claro que a reforma proposta pela equipe econômica de Paulo Guedes é muito boa e o melhor que o Congresso deverá fazer é aprová-la o mais rapidamente que puder. Mas não há o menor sentido o Legislativo começar a votar o que interessa a todos sem que tome conhecimento do que está sendo preparado para os militares. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pois, tem todas as razões do mundo para informar que o projeto só vai para CCJ com a parte dos militares pronta.

