Por que Bolsonaro não cai

Nando Moura mostra por que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com 57 milhões e mais de 700 mil votos, mas não governa, pois entregou o País à mercê de delinquentes políticos do Centrão para garantir a própria impunidade e a dos filhos e é o maior estelionatário eleitoral de todos os tempos, confirmando o que eu tenho dito aqui. Vou além: ainda assim, ele não é o maior culpado por permanecer no mais poderoso cargo político do País. Todo mundo hoje já sabe que ele é o mesmo homem do óleo de cobra da pílula do câncer, o terrorista das bombas nos quartéis e na adutora do Guandu, o capitão cloroquina. Mas nenhum maiorial dos Poderes Legislativo e Judiciário é capaz de retirá-lo da cadeira sem violar as leis e a Constituição apenas porque isso atende a seus vis interesses pessoais. Simples assim. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

