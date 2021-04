Por que Bolsonaro gargalha?

1 – Dois dias após registrados 350 mil mortos por covid no Brasil, #jairbolsonaro​ ri a bandeiras despregadas ante seu gado ao saber que seu lacaio #nunesmarques​ será o relator no #stf​ do #impeachment​ do ministro #alexandredemoraes​. De fato, riu de todos nós. 2 – #neumanneentrevista​ especial com #gilbertonatalini​ trata da #tortura​ na #ditaduramilitar​ e no apartamento onde foi torturado e morreu #henryborel​, de 4 anos. 3 – #eduardocunha​, mentor de #arthurlira​ e do #centrao​, prometeu se imolar pelo #presidentedarepublica​, formando o trio de #corruptos​ favoritos no #palaciodoplanalto​ com #robertojeferson​ e #valdemarcostaneto​. 4 – Prestes a completar 80 anos, #robertocarlos​ se diz adepto da #vacina​ e da #ciencia​. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade nos salvará.

