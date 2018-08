Não se pode deixar de chamar a atenção para a decisão absolutamente cretina da 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, pelos três votos – de Gilmar, Lewandoski e Dias Toffoli – contra o voto perdido do relator Edson Fachin, de mandar arquivar processo contra o presidente do PP, partido de Paulo Maluf, verdadeiro ícone da corrupção desde a ditadura militar, passando pelos governos tucanos, do PT e de Temer. No caso o relator tinha todo razão, ao argumentar, em vão, que o roteiro da propina descrito pela PF com a apresentação de passagens aéreas, reservas de hotéis e outras circunstâncias são provas mais do que suficientes. Mais uma vez alguém foi absolvido por excesso de provas. Este é meu comentário no Estadão Podcast, no Portal do Estadão desde as 6 horas da quinta-feira 16 de agosto de 2018.

