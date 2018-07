Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quarta-feira 3 de janeiro de 2018 comentando Sarney por cima da carne seca no Maranhão e na Republica há 52 anos; a vistoria depois do motim no presídio de Aparecida de Goiânia por ordem da presidente do STF; a ameaça da delação premiada do ex-fac totum de Sérgio Cabral, Fichtner, sobre o Judiciário; a tentativa de Lula de mandar a decisão sobre sua candidatura para as calendas; e a morte de Armando Monteiro Filho. Alexandre Garcia mostrou como convalescente Temer não consegue nomear Ministro do Trabalho; foi descoberto que foram demitidos 40 comissionados de Maluf e Celso Jacob; e as mortes em presídio no Brasil não resolve segurança. Eliane Cantanhede confirmou que, de fato, também foi Sarney quem impediu a posse de Pedro Fernandes no Ministério do Trabalho, mas não foi só ele; e como o Supremo meteu a colher na crise na penitenciária de Aparecida de Goiânia, que continua. Gustavo Loyola traçou as projeções para a economia em 2018, com ou sem reforma da previdência. E o novo comentarista de tecnologia, Ethevaldo Siqueira, abordou as grandes transformações que a indústria passa com o avanço da tecnologia, que já é chamada de quarta revolução industrial.

Para ouvir clique aqui