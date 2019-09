Políticos não têm mesmo pudor algum

1 – Haisem – Que justificativas é possível encontrar para o governo incluir no Orçamento da União deste ano de 2,5 bilhões de reais e Centrão e oposição continuarem articulando para aumentar para 3 milhões e 700 mil reais fundo público para financiar eleições municipais numa crise como a que vivemos agora

2 – Carolina – Que explicações estão sendo dadas pelo Ministério de Educação para o corte previsto de 11 mil e 800 bolsas para pesquisa do Cades

3 – Haisem – Por que Bolsonaro disse que, se for necessário, discursará na abertura da Conferência Anual das Nações Unidas como de praxe, nem que tenha de ir de cadeira de rodas para falar da Amazônia

4 – Carolina – O que explica o fato de a Operação Lava Jato procurar 50 milhões de reais nas contas do ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma do PT e o Banco Central só dar conta de 35 mil

5 – Haisem – Quais são as maiores piadas deste começo da semana no noticiário político

6 – Carolina – Que motivos levaram a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a pedir acesso ao Superior Tribunal de Justiça à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes para apurar se há “indícios de autoria intelectual” por parte do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) Domingos Inácio Brazão

7 – Haisem – Quem é o preferido e quem é o preterido citados no título de seu artigo da semana no Blog do Nêumanne

8 – Carolina – Que temas você abordou na edição desta semana da série Nêumanne entrevista em seu blog com o embaixador Rubens Ricupero