Poesia, amor e liberdade

Minha vida tem sido um preito permanente à poesia, ao amor e à liberdade. Por isso, resolvi dedicar o vídeo de hoje, domingo, 9 de junho de 2019, a minha experiência com as palavras, graças às quais criei uma obra poética, namorei, noivei e casei, tendo gerado quatro filhos, que, por sua vez, me presentearam com cinco netos. Este vídeo é um preito a Mundica, minha mãe, que dizia de cor poemas na noite escura e quente do sertão de minha infância, Isabel, com quem estou casado há cinco anos, comemorados nesta data, e nosso filho Artur, a respeito do qual tomo a liberdade de ler no meu canal um poema recém-saído do forno pouco antes da leitura. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

