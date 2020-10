Poderes cúmplices, não harmônicos

Se Montesquieu ressuscitasse e viesse ao Brasil atual ficaria muito decepcionado com a perversão de seu célebre modelo tripartite de poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – harmônicos. Aqui eles participam de fato de um conluio que desvirtua o poder da cidadania num conluio entre parlamentares, executivos e magistrados, principalmente os das mais altas instâncias. O acordão que resulta dessa distorção concentra poderes nas mãos de elites retrógradas, autoritárias e contumazes ladravazes. Esta é uma das afirmações que fiz na live a que fui convidado pelo professor Carlos Alberto Di Franco, da Universidade de Navarra, Espanha, e do Conselho Editorial do jornal O Estado de S. Paulo. Disse ainda que o STF, que já era o pior, vai piorar ainda mais com Kássio Marques.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui