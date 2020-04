Pobres terão verbas pífias

Embora Jair Messias Bolsonaro insista no grande esforço que seu governo faz para financiar trabalhadores informais e proteger os empregos dos mais pobres na pandemia, os fatos mostram que não é bem assim. Ele e os presidentes de BC, CEF e BNDES anunciaram um pacote de medidas para ser levado à prática em duas semanas e o total prometido equivale, segundo FGV, a 2% do PIB. Depois disso, a Casa dos Representantes dos EUA entregaram 5,3% do PIB para socorro a vítimas econômicas e sanitárias da covid-19. Espanha e Reino Unido chegaram a 17%, média europeia com o mesmo destino. Enquanto isso, cresce o abismo entre presidente e governadores. O do Rio, Wilson Witzel, ampliou o período de isolamento social e acusou o chefe da União de “crimes contra a humanidade” por seu passeio em Brasília domingo em desafio ao próprio ministro da Saúde, que oficialmente comanda a estratégia para reduzir a chance de a saúde pública vir a colapso. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

