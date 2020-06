Pobres bancam publicidade federal

Portaria assinada pelo secretário especial de Fazenda do Ministério de Economia, Waldery Rodrigues e publicada Diário Oficial da União determinou o remanejamento de 89,3 milhões de reais subtraídos de recursos do Bolsa Família para a comunicação institucional do Palácio do Planalto. Os recursos resultam da anulação de valores destinados a famílias que vivem em condições de extrema pobreza no Nordeste.

A deputada Flávia Arruda (PL-DF), presidente da comissão especial do Bolsa Família, disse que a reunirá para debater ações contra a decisão. “A transferência de verbas do programa de erradicação da pobreza para financiar sites investigados por mentiras no momento em que milhões de famílias passam fome em função da pandemia e da intensa crise econômica, é grave e precisa ser revista”, disse em nota. Apoiado.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da sexta-feira 5 de junho de 2020:

1 – Haisem – Governo passa verba da Bolsa Família para publicidade – Este é o título de uma chamada da primeira página do Estadão de hoje. Que razões pode haver para transferir verbas de que famílias miseráveis do Nordeste tiram seu parco sustento em plena pandemia para publicidade de um governo que não sabe o que faz em redes sociais suspeitas de mentir

2 – Carolina – Brasil registra 1.413 mortes em 24 horas e supera Itália – É o título de outra chamada de primeira página do Estadão – Como justificar depois desta notícia trágica a indiferença do governo federal à pandemia e a pressa dos governadores de “flexibilizarem” o isolamento social

3 – Haisem – Comitê da Câmara dos EUA se opõe a acordo comercial com o Brasil – Revela o título de uma notícia publicada na capa do Portal do Estadão hoje. Quais as perspectivas de uma notícia como esta na difícil e complexa tentativa de recuperar economia brasileira depois da pandemia

4 – Carolina – Parlamento holandês vota contra ratificação do acordo Mercosul-UE – diz outro título na capa do Portal do Estadão hoje. Quais atitudes são esperadas de outros países europeus diante do isolamento do Brasil no contexto internacional de combate à covid 19 tal como recomendam as autoridades científicas de quase todos os países do mundo

5 – Haisem – De que trata o artigo intitulado O fantasma sempre presente e atual, do jornalista e escritor Flávio Tavares, publicado na página 2, de Opinião do Estadão hoje

6 – Carolina – Racismo e amor – este é o título do outro artigo publicado na página de 2, de Opinião do Estadão, escrito pelo professor da USP Modesto Carvalhosa