PMs, milícias fardadas de Bolsonaro

As manifestações de sábado em todos os Estados e no Distrito Federal a favor da vacina e pelo impeachment de Bolsonaro disseram muita coisa, apesar dos riscos da aglomeração e de agressão, pois o povão deu o recado que precisava dar. O cidadão superou o medo, desafiou todos os riscos e disse a Bolsonaro que é melhor perder a vida lutando do que morrer acovardado, à espera de uma vacina que não chega e de comícios ameaçadores com um milhar de policiais gastando o dinheiro público sem máscara nem proteção nenhuma. O governador pseudossocialista de Pernambuco. wir não controla sua PM, nega-se a demitir, em vez de afastar, o comandante da PM e expulsar quem agrediu a vereadora e feriu nos olhos dois cidadãos que nem participavam do ato, Afinal as PMs são as milícias fardadas do presidente da República.

Assuntos para comentário na segunda-feira 31 de maio de 2021

1 – Haisem – Você se alia a que grupos que comentaram as manifestações de sábado contra a gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, no combate à pandemia da covid 19: o dos que compareceram e manifestaram sua opinião ou de quem criticou a incoerência de condenar o negacionismo e se arriscar ao contágio por glomeração

2 – Carolina– Kfouri: Mentira mata mais do que o vírus – Este é o título da edição desta semana na série Nêumanne Entrevista com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, pediatra Renato Kfouri, no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. A que mentiras e a que vírus o especialista se referiu

3 – Haisem – Esquema do orçamento secreto pode configurar crime por responsabilidade – Este é o título de uma chamada de capa do Portal do Estadão disponível hoje na edição virtual do jornal. O que, a seu ver, está faltando para ser, afinal, iniciado um processo de impeachment, como sugeriram os 14 especialistas ouvidos por Breno Pires

4 – Carolina – Quem, na sua opinião, merece repreensão mais pesada: o então comandante do quartel do Depósito Central do Exército, em Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Eduardo Pazuello, que mandou o recruta Carlos Vitor de Souza Chagas, negro evangélico de 19 anos, substituir o burro que puxava uma carroça, a procuradora-geral militar Maria Ester Henrique Tavares, que mandou arquivar o caso, ou o Exército, que fez vistas grossas

5 – Haisem – Mortes por covid caem 95% em Serrana após vacinação em massa com Coronavac – Este é o título de uma notícia publicada ontem no Estadão. Que lições podem ser tiradas dessa experiência científica pioneira, que contradiz as narrativas falsas dos negacionistas

6 – Carolina – As lembranças vivas de Flávio Tavares – Este é o título da edição desta semana na série Dois Dedos de Prosa no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que fatos o jornalista e escritor de Memórias do Esquecimento lembrou sobre sua trajetória profissional

