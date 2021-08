PMs contra o Estado de Direito

O governador de São Paulo, João Doria, determinou o afastamento do chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 da Polícia Militar de São Paulo, coronel Aleksander Lacerda. A decisão foi tomada após p Estadão revelar publicações do oficial PMSP com críticas ao Supremo Tribunal Federal, insuflando a participação de “amigos” nas manifestações de 7 de Setembro, uma postura que tem se espalhado em pelo menos seis Estados. A decisão é uma reação a algo que está longe de ser um caso isolado. Estou à espera de punição ainda mais dura de Doria e reação de outros governadores às iniciativas das milícias fardadas ditas populares de Jair Bolsonaro. A indisciplina dos PMs boissomínions voadores é a notícia mais preocupante desta nossa quadra e precisa ser combatida com rigor para evitar consequências funestas.

1 – Haisem – Doria afasta coronel; PMs em atos preocupam governadores – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 24 de agosto de 2029. O que você acha que as autoridades estaduais podem fazer para evitar a ação maligna de agitação de policiais militares bolsonaristas no feriado da independência, que está próximo

2 .- Carolina – Bolsonaro: mais afeito ao crime do que à política – Este é o título de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne, publicado no portal do Estadão. Quais motivos você elencou neste texto para chegar a uma conclusão assim tão sombria a respeito do presidente da República

3 – Haisem – Bolsonaro recua de veto no documento secreto – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal da terça-feira. Qual seria a importância do veto que não foi feito para o tal do tratoraço

4 – Carolina – Fogo destrói dois terços de parque em São Paulo; fuligem atinge cidades – Este é o título de chamada na primeira página do Estadão de hoje. Qual foi a dimensão desse desastre ecológico, a seu ver

5 – Haisem – Cidade de São Paulo terá passaporte de vacina em eventos e jogos – Este é o título de chamada de primeira página do jornal do dia. Até que ponto, na sua opinião, esse documento poderá facilitar a busca pela normalização da vida na maior cidade do País

6 – Carolina – A seu ver, ainda existe a possibilidade da opção pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro parfa alterar o panorama da eleição presidencial de 2022, pondo fim à polarização entre Lula e Bolsonaro