Pisato: Bolsonaro perderá e tentará dar golpe

1 – #jairbolsonaro não será reeleito na #eleicaode2022, mas não se dará por vencido: alegará que terá sido roubado, porque não haverá voto impresso, e tentará dar um #golpe, na opinião do protagonista do #neumanneentrevista da semana, o deputado #faustopisato, do #ppsp. 2 – Líder da #frentebrasil-china, o parlamentar avisa que O parceiro internacional do #pais participa de projetos de implantação do #agronegocio em outros países para não ser mais tão dependente do #brasil, e o #presidentedarepublica trai interesses de nossos produtores agrícolas com seus comentários sem propósito. 3 – Membro do #centrao, ele sugere que o #chefedoexecutivo se submeta a exames que atestem sua #saudemental para prosseguir no poder. 4 – E também se dispõe a participar de uma articulação para uma candidatura de centro à #presidenciadarepublica para por fim à #polarização entre #direita e #esquerda. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.