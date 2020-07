Pinto do Acordeon no forró do céu

Na terça-feira 21 de julho, meu conterrâneo, amigo e primo Ubiracy Vieira Veloso me deu a infausta notícia de que o coração do nego Pinto do Acordeon tinha parado de acompanhar seu forró forro num hospital em São Paulo, abatido por uma doença cardíaca que já o atormentava faz muito tempo. Foi aumentar o cortejo dos sanfoneiros no céu. Lá já estão à sua espera arrastando um fole fogoso seu Luiz Lua Gonzaga, Dominguinhos, Deijinha de Monteiro, Abdias, Zé Calixto e o mestre Sivuca, que homenageei no poema A bênção, maestro, que é possível encontrar aqui no YouTube no link https://www.youtube.com/watch?v=I7XuJ… . Este ano. a pandemia calou a sanfona do mestre da voz de veludo Flávio José, com seu talento e sua picardia, mas ele voltará vivinho da Silva no ano que vem com toda certeza, amém. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

