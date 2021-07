Picaretas bolsonaristas são falsários

1 – Bharat Biotech, fabricante da #covaxin, rescindiu contrato com a #precisa, à qual acusou de falsificar correspondência da venda de vacinas.2 – Mesmo sem colher depoimentos, por causa do recesso, a #cpidacovid do Senado perturba o sono de #jairbolsonaro e seus asseclas.3 – O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, passou recibo de sua tentativa de golpe bolsonarista na nota oficial para negá-lo.#joseneumannepinto. Direto ao assunto. E só a verdade nos salvará

Para ver vídeo no YouTube clique aqui